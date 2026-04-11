Сын Анчелотти ответил, какие шансы у Неймара попасть в состав сборной на ЧМ-2026

Давиде Анчелотти, сын и ассистент главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти, рассказал, стоит ли ожидать в составе бразильской национальной команды лучшего бомбардира сборной и нападающего «Сантоса» Неймара на чемпионате мира 2026 года.

«Решение о составе остаётся за главным тренером, и для его принятия ещё есть время. Финальный список игроков будет опубликован 18 мая. Лучший бомбардир в истории сборной имеет все основания рассчитывать на место в команде, ведь у него ещё есть возможность набрать форму и попасть в окончательный состав», — приводит слова Давиде Анчелотти сайт derbyderbyderby.it.

Напомним, чемпионат мира начнётся 11 июня и пройдёт в США, Канаде и Мексике.