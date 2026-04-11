Хайденхайм — Унион Берлин. Прямая трансляция
Арбелоа установил тренерский антирекорд «Реала» в XXI веке

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа стал худшим наставником клуба по количеству пропущенных голов в XXI веке. В матче 31-го тура Ла Лиги мадридцам не удалось одолеть «Жирону», встреча завершилась с ничейным результатом (1:1). Об этом сообщает Madrid Universal в социальной сети Х.

Испания — Примера . 31-й тур
10 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Вальверде – 51'     1:1 Лемар – 62'    

Так, на счету «сливочных» 24 пропущенных гола за 20 проведённых матчей.

Ранее RMC Sport сообщал, что руководство клуба ищет замену Арбелоа, который возглавил клуб лишь в январе этого года. Основным претендентом на роль главного тренера является наставник сборной Франции Дидье Дешам, у которого истекает контракт после чемпионата мира 2026 года.

