Арбелоа установил тренерский антирекорд «Реала» в XXI веке

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа стал худшим наставником клуба по количеству пропущенных голов в XXI веке. В матче 31-го тура Ла Лиги мадридцам не удалось одолеть «Жирону», встреча завершилась с ничейным результатом (1:1). Об этом сообщает Madrid Universal в социальной сети Х.

Так, на счету «сливочных» 24 пропущенных гола за 20 проведённых матчей.

Ранее RMC Sport сообщал, что руководство клуба ищет замену Арбелоа, который возглавил клуб лишь в январе этого года. Основным претендентом на роль главного тренера является наставник сборной Франции Дидье Дешам, у которого истекает контракт после чемпионата мира 2026 года.