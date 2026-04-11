Фернандеш считает, что «Манчестер Юнайтед» было важно сохранить Магуайра

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш считает, что его клубу было важно сохранить защитника Гарри Магуайра, несмотря на желание фанатов купить новых игроков.

«Он был очень важен для нас во многих моментах, и он заслужил это признание со стороны клуба, потому что он очень важен для команды, для раздевалки. Было бы сложно лишиться того, кто обладает его опытом и его авторитетом, на сезон, в котором многое изменится. По-прежнему есть некоторые опоры, которые вы должны оставить и которые показывают, что нужно делать по-другому, чтобы быть более успешными», — приводит слова Фернандеша ESPN.

Клуб официально объявил о продлении трудового договора с 33-летним Магуайром до лета 2027 года во вторник, 7 апреля. Для того, чтобы переподписать соглашение защитник отклонил ряд более выгодных предложений и согласился на понижение своей текущей зарплаты в £ 190,000 в неделю.

Затем, комментируя продление своего контракта Магуайр заявил, что «он один из лучших игроков в мире».

Игрок выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года, с тех пор он сыграл 266 матчей, выиграв Кубок английской лиги и Кубок Англии.