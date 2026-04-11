Тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о своём будущем в клубе

Главный тренер Микель Артета высказался о своём долгосрочном будущем в лондонском «Арсенале».

– Я полностью предан этому клубу. Я очень счастлив и чувствую себя прекрасно. С моей семьёй всё хорошо. У меня ещё много амбиций и задач, которые я хочу реализовать в этом футбольном клубе, и сейчас мы находимся в отличном положении.

– Можете ли вы оставаться на своём посту так же долго, как Арсен Венгер?

– Я повторю то, что сказал болельщикам: берите с собой обед, берите ужин. Речь идёт о завтрашнем дне, и для меня эта работа именно об этом. Она связана с настоящим и с тем, что ты делаешь сегодня. Нужно выкладываться на максимум и ощущать, что ты человек, способный вести за собой и вдохновлять команду на большие достижения ради клуба. Сейчас я чувствую себя именно так и надеюсь, что это ощущение сохранится до конца недели, а сезон завершится отличным результатом, – сказал Артета, слова которого приводит сайт клуба.

Отметим, что «канониры» занимают первое место в АПЛ и продолжают участие в Лиге чемпионов.

