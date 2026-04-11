Доннарумма отреагировал на провал Италии в отборе на ЧМ и слухи о требовании премиальных

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился мыслями о невыходе национальной команды на третий подряд чемпионат мира.

– Это были два очень тяжёлых и изнурительных дня. Это касается всех итальянцев — каждый мечтал вновь поехать на чемпионат мира, как и я, как и вся команда. К сожалению, нам этого сделать не удалось, и это нужно принять и двигаться дальше. Это очень больно, действительно очень больно. В первые дни мне было трудно это осознать, но правда в том, что нужно начинать всё заново, идти вперёд и реагировать.

В конце концов, до следующего чемпионата мира остаётся четыре года, а между ними пройдут важные турниры, такие как чемпионат Европы и Лига наций. Прежде чем снова думать о мундиале, необходимо сосредоточиться на этих крупных соревнованиях и вернуться с максимальной отдачей.

– Как капитан, ты почувствовал себя задетым слухами о премиальных?

– Меня больше задели комментарии и слова, которые распространялись. Как капитан, я никогда не просил ни одного евро у сборной Италии. Как и всегда на всех турнирах, команда получает подарок только в случае достижения результата. И это было единственное условие — никто ничего не требовал от федерации. Нашим «подарком» должен был стать выход на чемпионат мира, но, к сожалению, этого не произошло. Больше всего меня задели публикации: никто не просил премий, есть лишь тот бонус, который сборная получает за выполненную цель.

– Гравина, Гаттузо и Буффон подали в отставку.

– У меня были прекрасные отношения с Джиджи, с Гаттузо и с Гравиной. Нам особенно жаль их, и, конечно, ощущаешь определённую ответственность за происходящее, и это больно. Но нужно двигаться вперёд. Я благодарю тренера, президента и Джиджи, ведь они внесли важный вклад. Нужно идти дальше: за эти годы, помимо разочарований, у нас были и большие достижения — от победы на Евро до рекордной серии побед подряд. Не всё потеряно, и сейчас необходимо реагировать. Это тяжело, но мы должны двигаться вперёд с силой и уверенностью в том, что Италия снова станет сильной и великой, – сказал Доннарумма, слова которого приводит Tuttomercatoweb.

Италия в решающем матче плей-офф отбора уступила в серии пенальти Боснии и Герцеговине.

