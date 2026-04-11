Болельщик «Ноттингема» умер после матча с «Порту» в Лиге Европы — The Sun
Поделиться
Болельщик «Ноттингем Форест» умер после первого матча в 1/4 финала Лиги Европы против «Порту» (1:1), сообщает The Sun.
Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
1 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
1:0 Гомес – 11' 1:1 Фернандеш – 13'
Матч прошёл 9 апреля на стадионе «Порту» и закончился вничью со счётом 1:1.
По данным источника, 84-летний болельщик умер после игры, смерть наступила по естественным причинам. Тело погибшего было доставлено в институт судебной медицины в Порту.
Ответный матч между «Ноттингем Форест» и «Порту» пройдёт в Англии, 16 апреля.
Финал Лиги Европы в 2026 году пройдёт на стадионе «Бешикташ Парк» в Стамбуле, матч состоится 20 мая. Финал Лиги Конференций состоится через неделю в Лейпциге. Финал Лиги чемпионов пройдёт 30 мая в Будапеште.
Комментарии
