Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Хайденхайм — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Болельщик «Ноттингема» умер после матча с «Порту» в Лиге Европы — The Sun

Болельщик «Ноттингем Форест» умер после первого матча в 1/4 финала Лиги Европы против «Порту» (1:1), сообщает The Sun.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
1 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
1:0 Гомес – 11'     1:1 Фернандеш – 13'    

Матч прошёл 9 апреля на стадионе «Порту» и закончился вничью со счётом 1:1.

По данным источника, 84-летний болельщик умер после игры, смерть наступила по естественным причинам. Тело погибшего было доставлено в институт судебной медицины в Порту.

Ответный матч между «Ноттингем Форест» и «Порту» пройдёт в Англии, 16 апреля.

Финал Лиги Европы в 2026 году пройдёт на стадионе «Бешикташ Парк» в Стамбуле, матч состоится 20 мая. Финал Лиги Конференций состоится через неделю в Лейпциге. Финал Лиги чемпионов пройдёт 30 мая в Будапеште.

