Главная Футбол Новости

Мирчу Луческу захоронили в семейном склепе в Бухаресте

Церемония прощания с бывшим тренером Мирчей Луческу завершилась в пятницу, 10 апреля, на кладбище Беллу в Бухаресте, сообщает Sport.ro.

Панихида началась за несколько минут до 10:00 часов в церкви Святого Элефтерия, а сама церемония погребения стартовала в 12:20 часов. Когда гроб с Луческу доставили на кладбище, жандармский оркестр Румынии исполнил национальный гимн, после чего представители национальной гвардии произвели несколько пушечных залпов в небо.

Несмотря на то что семья специалиста ограничила доступ на территорию лишь для родных и близких, у кладбища собрались несколько десятков болельщиков, чтобы отдать дань уважения легендарному тренеру.

Около 13:10 Луческу был похоронен в семейном склепе на кладбище Беллу. Румынский наставник скончался 7 апреля в возрасте 80 лет.

Напомним, Луческу работал с украинскими «Динамо» и «Шахтёром», российским «Зенитом», сборной Румынии и другими командами.

