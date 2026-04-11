Мирчу Луческу захоронили в семейном склепе в Бухаресте

Церемония прощания с бывшим тренером Мирчей Луческу завершилась в пятницу, 10 апреля, на кладбище Беллу в Бухаресте, сообщает Sport.ro.
Панихида началась за несколько минут до 10:00 часов в церкви Святого Элефтерия, а сама церемония погребения стартовала в 12:20 часов. Когда гроб с Луческу доставили на кладбище, жандармский оркестр Румынии исполнил национальный гимн, после чего представители национальной гвардии произвели несколько пушечных залпов в небо.
Несмотря на то что семья специалиста ограничила доступ на территорию лишь для родных и близких, у кладбища собрались несколько десятков болельщиков, чтобы отдать дань уважения легендарному тренеру.
Около 13:10 Луческу был похоронен в семейном склепе на кладбище Беллу. Румынский наставник скончался 7 апреля в возрасте 80 лет.
Напомним, Луческу работал с украинскими «Динамо» и «Шахтёром», российским «Зенитом», сборной Румынии и другими командами.