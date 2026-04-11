Защитник «Интера» Бастони отказался переходить в «Барселону» — Corriere dello Sport

Защитник «Интера» Алессандро Бастони не намерен менять клуб в ближайшей перспективе, несмотря на интерес со стороны «Барселоны».

По информации Corriere dello Sport, представители каталонского клуба связывались с окружением футболиста, однако до предметных переговоров дело не дошло. Сам игрок остаётся при своей позиции и намерен продолжить выступления за миланскую команду.

В «Интере» рассчитывают на Бастони как на одного из ключевых игроков обороны, тогда как сам защитник не демонстрирует готовности к смене клуба.

На прошлой неделе появилась информация, что «Интер» отклонил первое предложение «Барселоны» по Бастони в размере € 45 млн и настаивает на сумме не менее € 60 млн.

