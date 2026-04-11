Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахдуд — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Интера» Бастони отказался переходить в «Барселону» — Corriere dello Sport

Защитник «Интера» Бастони отказался переходить в «Барселону» — Corriere dello Sport
Комментарии

Защитник «Интера» Алессандро Бастони не намерен менять клуб в ближайшей перспективе, несмотря на интерес со стороны «Барселоны».

По информации Corriere dello Sport, представители каталонского клуба связывались с окружением футболиста, однако до предметных переговоров дело не дошло. Сам игрок остаётся при своей позиции и намерен продолжить выступления за миланскую команду.

В «Интере» рассчитывают на Бастони как на одного из ключевых игроков обороны, тогда как сам защитник не демонстрирует готовности к смене клуба.

На прошлой неделе появилась информация, что «Интер» отклонил первое предложение «Барселоны» по Бастони в размере € 45 млн и настаивает на сумме не менее € 60 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android