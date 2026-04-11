Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что чувствует полную поддержку клуба

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что чувствует «полную поддержку» со стороны своего клуба.

«Я часто повторяюсь, но я уже много раз говорил, что чувствую большую поддержку. Не только от владельцев, Ричарда (Хьюза) и Майкла (Эдвардса), но и от фанатов, как бы странно это ни звучало. Клуб знает, что у нас за период. Я чувствую полную поддержку», — приводит слова Слота Sky Sports.

Ранее сообщалось, что владельцы «Ливерпуля» хотят, чтобы Слот остался на следующий сезон.

Несмотря на то что клуб проиграл все три последних матча, включая поражение 4:0 в гостях у «ПСЖ» в Лиге Чемпионов посреди недели, боссы команды сохраняют веру в тренера. По их мнению есть множество факторов, оправдывающих неважные результаты в этом сезоне: большие изменения в составе команды, резкий спад Мохамеда Салаха, смерть Диогу Жоты с её влиянием на коллектив.

Соглашение Слота истекает летом 2027 года.