Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что чувствует полную поддержку клуба

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что чувствует полную поддержку клуба
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что чувствует «полную поддержку» со стороны своего клуба.

«Я часто повторяюсь, но я уже много раз говорил, что чувствую большую поддержку. Не только от владельцев, Ричарда (Хьюза) и Майкла (Эдвардса), но и от фанатов, как бы странно это ни звучало. Клуб знает, что у нас за период. Я чувствую полную поддержку», — приводит слова Слота Sky Sports.

Ранее сообщалось, что владельцы «Ливерпуля» хотят, чтобы Слот остался на следующий сезон.

Несмотря на то что клуб проиграл все три последних матча, включая поражение 4:0 в гостях у «ПСЖ» в Лиге Чемпионов посреди недели, боссы команды сохраняют веру в тренера. По их мнению есть множество факторов, оправдывающих неважные результаты в этом сезоне: большие изменения в составе команды, резкий спад Мохамеда Салаха, смерть Диогу Жоты с её влиянием на коллектив.

Соглашение Слота истекает летом 2027 года.

Владельцы «Ливерпуля» хотят, чтобы Слот остался на следующий сезон — The Telegraph
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android