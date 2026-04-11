Осер — Нант. Прямая трансляция
Названо условие для покупки форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса «Арсеналом»

Названо условие, при котором «Арсенал» сможет приобрести нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, сообщает BBC.

По информации источника, со стороны лондонского клуба действительно существует интерес к Альваресу, однако «Арсенал» будет готов сделать предложение по 26-летнему аргентинцу только в случае расставания с Виктором Дьёкерешем или Каем Хаверцем.

Дьёкереш лишь прошлым летом прибыл на «Эмирейтс» и после Нового года демонстрирует отличную форму, тогда как Хаверц тоже старается приносить пользу, недавно отметившись важными голами в матчах со «Спортингом» и «Байером» в Лиге чемпионов.

Без ухода того или другого клуб не будет покупать Альвареса, за которого «Атлетико» запросил бы никак не меньше £ 82 млн, за которые игрок был приобретён летом 2024 года.

Альварес уже имеет опыт выступлений в Англии — до перехода в «Атлетико» он отыграл два сезона в «Манчестер Сити».

