«Должен ли я ещё это терпеть?» Оливер Кан высказался о возможном завершении карьеры Нойера

Экс-голкипер «Баварии» и бывший председатель правления клуба Оливер Кан поделился мнением о возможном завершении карьеры вратаря команды Мануэля Нойера.

«Не идеальный ли это момент, чтобы вместе с «Баварией» ещё раз выиграть все титулы, а затем действительно уйти на самой высокой точке, на которой только можно завершить карьеру? Нужно ли мне ещё участие в чемпионате мира в США с более чем 40 градусами жары? Должен ли я ещё это терпеть?» Думаю, именно такие мысли сейчас могут приходить ему в голову.

Если он с «Баварией» вновь выиграет Лигу чемпионов, это будет его третий титул. Он уже чемпион мира. Тогда было бы разумно сказать: «На этом всё». Умение вовремя уйти — это тоже искусство для спортсмена», — сказал в интервью Кан, слова которого приводит Sky Sport Germany.

Напомним, в чемпионате Германии «Бавария» лидирует с девятиочковым преимуществом. В Лиге чемпионов в первом матче 1/4 финала на выезде мюнхенцы обыграли «Реал» со счётом 2:1.

