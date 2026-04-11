Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот назвал определяющий момент сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что ближайшая неделя станет определяющей для его команды в этом сезоне.

«Да, это определяющий момент, и это совершенно нормально в концовке сезона. Определяющий не только для нас, а для всех команд. Бывают определяющие моменты и определяющие периоды времени. Надеюсь, нам осталось сыграть больше одного матча в Лиге Чемпионов, но сперва нужно сосредоточиться на «Фулхэме», что мы и делаем», — приводит слова Слота The Athletic.

Ранее «Ливерпуль» потерпел три поражения подряд, причём в разных турнирах: от «Брайтона» в английской Премьер-лиге, от «Манчестер Сити» в Кубке Англии, от «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Сообщалось, что клуб провёл экстренное совещание, на котором обсуждалось будущее Слота, — владельцы «Ливерпуля» готовы дать тренеру время, но неудовлетворительные результаты в ближайших играх могут изменить их планы.