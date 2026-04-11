Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот назвал определяющий момент сезона

Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что ближайшая неделя станет определяющей для его команды в этом сезоне.

«Да, это определяющий момент, и это совершенно нормально в концовке сезона. Определяющий не только для нас, а для всех команд. Бывают определяющие моменты и определяющие периоды времени. Надеюсь, нам осталось сыграть больше одного матча в Лиге Чемпионов, но сперва нужно сосредоточиться на «Фулхэме», что мы и делаем», — приводит слова Слота The Athletic.

Ранее «Ливерпуль» потерпел три поражения подряд, причём в разных турнирах: от «Брайтона» в английской Премьер-лиге, от «Манчестер Сити» в Кубке Англии, от «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Сообщалось, что клуб провёл экстренное совещание, на котором обсуждалось будущее Слота, — владельцы «Ливерпуля» готовы дать тренеру время, но неудовлетворительные результаты в ближайших играх могут изменить их планы.

Материалы по теме
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что чувствует полную поддержку руководства
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android