Врач Мирчи Луческу рассказал, как тренер хотел умереть

Драгош Винеряну, заведующий кардиологическим отделением Университетской больницы Бухареста, где перед смертью находился Мирча Луческу, рассказал о своём разговоре с легендарным тренером.

«Однажды он сказал мне: «Господин профессор, всё, чего я хочу, — это умереть на футбольном поле». Я чувствовал, что он открыт и в какой-то степени находится в гармонии с самим собой. Ему всегда было жаль, что он не на поле. Именно там проходила вся его жизнь.

Он постоянно повторял: «Отпустите меня на матч». Думаю, он говорил это каждому, и все об этом знают. Он посвятил себя профессии, футболу и целым поколениям. Он был дирижёром футбола», — приводит слова Винеряну Digi Sport.

Напомним, Луческу был доставлен в Университетскую больницу прямо из лагеря национальной сборной, где 29 марта потерял сознание во время совещания с игроками перед матчем со Словакией.

Затем последовали десять дней пребывания в клинике, в течение которых он перенёс инфаркт. 5 апреля его перевели в реанимацию после ухудшения состояния, а спустя два дня он скончался.