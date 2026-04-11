Осер — Нант. Прямая трансляция
«Ньюкасл Юнайтед» предоставил гарантии главному тренеру Эдди Хау — BBC

«Ньюкасл Юнайтед» предоставил гарантии своему главному тренеру Эдди Хау насчет будущего, сообщает BBC.

Ранее сообщалось, что исполнительный директор клуба Дэвид Хопкинсон поставил под сомнение будущее Хау в команде, пообещав обсудить этот вопрос со специалистом после окончания сезона. Однако Хопкинсон решил сыграть на опережение и уже провел диалог с коучем — босс «Ньюкасл Юнайтед» заверил Хау, что тот находится в безопасности и клуб не планирует смену главного тренера.

Тем не менее, серьезной поддержки на трансферном рынке Хау пообещать не смогли — чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей английской Премьер-лиги клубу придётся продать минимум одного или даже двух ключевых игроков. Это пройзойдёт в случае непопадания команды в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В данный момент клуб занимает только 12-е место в английской Премьер-лиге.

