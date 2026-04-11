«Это моя Норвегия». Никита Хайкин опубликовал пост и выложил фото с флагом страны

Голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин отреагировал на получение гражданства Норвегии.

«Я приехал в Норвегию в 2019 году, не зная, что меня ждёт. С тех пор я многое здесь пережил — вместе с командой и людьми вокруг нас. От того, что не боролись за титулы, до игр в магию в Европе и выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это было невероятное путешествие, и оно очень много значит для меня.

Буде и Норвегия стали для меня домом. Гавань, светлые летние вечера, северное сияние, люди — и, что не менее важно, покой, который здесь нашёл. Это то, что я очень полюбил. Я невероятно благодарен за то, что теперь являюсь гражданином Норвегии. Спасибо всем, кто поддерживал меня и был частью этого пути.

Это моя Норвегия», — написал Хайкин в соцсетях.

Фото: Соцсети Никиты Хайкина

Напомним, для Никиты это гражданство стало четвёртым после гражданств Израиля, России и Великобритании.

Неблагоприятные условия перед матчем «Будё-Глимт» — «Ювентус»