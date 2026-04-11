Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это моя Норвегия». Никита Хайкин опубликовал пост и выложил фото с флагом страны

Комментарии

Голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин отреагировал на получение гражданства Норвегии.

«Я приехал в Норвегию в 2019 году, не зная, что меня ждёт. С тех пор я многое здесь пережил — вместе с командой и людьми вокруг нас. От того, что не боролись за титулы, до игр в магию в Европе и выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это было невероятное путешествие, и оно очень много значит для меня.

Буде и Норвегия стали для меня домом. Гавань, светлые летние вечера, северное сияние, люди — и, что не менее важно, покой, который здесь нашёл. Это то, что я очень полюбил. Я невероятно благодарен за то, что теперь являюсь гражданином Норвегии. Спасибо всем, кто поддерживал меня и был частью этого пути.

Это моя Норвегия», — написал Хайкин в соцсетях.

Фото: Соцсети Никиты Хайкина

Напомним, для Никиты это гражданство стало четвёртым после гражданств Израиля, России и Великобритании.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android