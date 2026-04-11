Аль-Ахдуд — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Стали известны сроки восстановления вратаря «Реала» Куртуа после травмы
Восстановление травмированного вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа идёт с опережением графика, информирует The Athletic.

Бельгийский голкипер получил травму мышцы правого бедра 17 марта. Ожидалось, что игрок выбыл на полтора месяца. Однако, по информации источника, голкипер рассчитывает восстановиться к концу апреля и выступить в полуфинале Лиги чемпионов, если «Реал» без Куртуа сможет туда пробиться.

«Реал» сыграет на выезде с «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов 15 апреля. В домашнем матче «сливочные» уступили со счётом 1:2.

Куртуа отыграл 28 матчей в нынешнем сезоне чемпионата Испании, пропустив 24 гола.

