Аль-Ахдуд — Аль-Наср. Прямая трансляция
11 апреля главные новости спорта, футбол, хоккей, баскетбол, НБА, КХЛ

«Реал» не смог обыграть «Жирону», «Лейкерс» узнали соперника в плей-офф. Главное к утру
Мадридский «Реал» не смог обыграть «Жирону» в чемпионате Испании, «Лос-Анджелес Лейкерс» узнал своего соперника по первому раунду плей-офф НБА, хоккейный «Локомотив» победил «Салават Юлаев» и повёл в серии Кубка Гагарина со счётом 2-0. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Реал» не смог победить «Жирону» в матче 31-го тура Примеры.
  2. Стало известно, с кем сыграют «Лейкерс» в первом раунде плей-офф НБА.
  3. «Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» и повёл в серии со счётом 2-0.
  4. «Тоттенхэм» впервые за 144 года существования клуба опустился в зону вылета.
  5. «Денвер» без Николы Йокича разгромил «Оклахому» в НБА.
  6. Тайсон Фьюри перевесил Арсланбека Махмудова перед их поединком в Лондоне.
  7. ТВ «Реала» раскритиковало судейство после матча «сливочных» с «Жироной» в Ла Лиге.
  8. «Это моя Норвегия». Никита Хайкин опубликовал пост и выложил фото с флагом страны.
  9. Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» разгромить «Финикс» в НБА.
  10. «Рома» разгромила «Пизу» в 32-м туре Серии А, Дониэлл Мален оформил хет-трик.

Материалы по теме
Топ-события субботы: Кубок Гагарина, Малкин против Овечкина, РПЛ, теннис, лыжи и баскетбол
