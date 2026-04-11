Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 11 апреля

Сегодня, 11 апреля, состоятся три матча 28-го тура Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание Первой лиги на 11 апреля (время — московское):

15:00. «Чайка» — «Енисей»;

16:00. «Черноморец» — «Спартак» Кострома;

17:00. «Челябинск» — «СКА-Хабаровск».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел», набравший 59 очков после 27 игр. На второй строчке располагается «Родина» (52). Тройку лидеров замыкает «Урал» (48). В топ-5 также входят волгоградский «Ротор» (42) и костромской «Спартак» (41). На последнем, 18-м месте, находится «Сокол» (16). «Чайка» (19) — 17-я, а «Уфа» (27) — 16-я.