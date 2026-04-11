Журналист Фальк раскрыл позицию «Баварии» насчёт возможного подписания Салаха

«Бавария» не рассматривает вариант с подписанием крайнего нападающего Мохамеда Салаха, который покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. При этом немецкий гранд может приобрести вингера «Хоффенхайма» Базумана Туре.

«Это неправда. Макс Эберль [спортивный директор «Баварии»] уже ясно дал понять, что египтянин не является предметом обсуждения в «Баварии». Предложения по Салаху нет — это просто неправда.

Базумана Туре? Возможно, «Бавария» начнёт переговоры по этому игроку. Если оба клуба заинтересованы в звезде «Хоффенхайма», то ситуация может стать очень интересной! Но с Салахом они вести переговоры не будут», — приводит слова Фалька TEAMtalk.

