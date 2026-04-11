«Крылья Советов» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча 24-го тура РПЛ начнётся в 14:00

Сегодня, 11 апреля, состоится матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке, в зоне переходных матчей. В активе самарцев 21 очко в 23 матчах. «Ахмат» с 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.