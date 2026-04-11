Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 11 апреля

Сегодня, 11 апреля, состоятся три матча в 24-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 11 апреля (время московское):

14:00. «Крылья Советов» — «Ахмат»;

16:30. «Рубин» — «Оренбург»;

19:30. «Балтика» — «Пари НН».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 51 очко после 23 туров. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 44 очками после 23 игр. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (19).

Самые титулованные футбольные клубы России: