«Арсенал» — «Борнмут»: онлайн-трансляция матча 32-го тура АПЛ начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 11 апреля, состоится матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Борнмут». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 31 тура чемпионата Англии «Арсенал» набрал 70 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Борнмут» заработал 42 очка и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «канониры» встретятся на выезде с «Манчестер Сити» (19 апреля), а «Борнмут» также в гостевом матче сыграет с «Ньюкасл Юнайтед» (18 апреля).