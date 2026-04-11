Аль-Ахдуд — Аль-Наср. Прямая трансляция
Генич объяснил разницу в игре Соболева за «Зенит» до и после зимней паузы в РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева в весенней части сезона-2025/2026. В восьми матчах в 2026-м нападающий забил пять голов в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

«Соболев выходил [в матчах первой части сезона] и как буря в стакане начинал какую-то движуху создавать. Он носился везде, просто у него не получалось ни за мяч зацепиться, ни отдать точно. А если он цеплялся, то после того, как пытался отыграться, отдавал куда-то в аут или отдавал неточно.

У него просто ничего не получалось. И те моменты, которые у него были, он не мог реализовать. Сейчас, когда мы видим в каждом матче на табло: «Забил мяч Соболев», мы говорим: «Вау, смотрите, Соболев стал совсем другим». Да, потому что он начал забивать. А игра его, мне кажется, не слишком сильно изменилась», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Спаситель Кордоба, крутой Соболев или новый лидер «Спартака». Кто лучший в 23-м туре РПЛ?
Рейтинг
Спаситель Кордоба, крутой Соболев или новый лидер «Спартака». Кто лучший в 23-м туре РПЛ?
