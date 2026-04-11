Фото: Мбаппе разбили лицо в штрафной «Жироны». Судья не назначил пенальти

Нападающему мадридского «Реала» Килиану Мбаппе разбили лицо локтем на 88-й минуте матча 31-го тура Ла Лиги с «Жироной» (1:1). Эпизод произошёл в штрафной площади каталонской команды. Французский форвард получил рассечение в борьбе с защитником соперника Витором Рейсом. Главный судья встречи Хавьер Альберола Рохас не зафиксировал фол в указанном эпизоде и не назначил 11-метровый удар в пользу хозяев.

Фото: Diego Souto/Getty Images

После 31 встречи «сливочные» набрали 70 очков и занимают второе место. «Жирона» заработала 38 очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре команда Альваро Арбелоа уступила «Мальорке» со счётом 1:2. В следующем матче Примеры «Реал» встретится с «Алавесом» (21 апреля).

