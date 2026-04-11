«Ливерпуль» — «Фулхэм»: онлайн-трансляция матча 32-го тура АПЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 11 апреля, состоится матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Фулхэм». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 31 тура чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Фулхэм» заработал 44 очка и располагается на девятой строчке.

В следующем туре мерсисайдцы встретятся на выезде с «Эвертоном» (19 апреля), а лондонский клуб также в гостевом матче сыграет с «Брентфордом» (18 апреля).