«Рубин» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 24-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 16:30

Сегодня, 11 апреля, состоится матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Рубин» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Андрей Прокопов. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 23 туров чемпионата России казанский клуб набрал 33 очка и занимает седьмое место. Оренбургская команда заработала 19 очков и располагается на 15-й строчке.

В минувшем туре команда Франка Артиги победила «Сочи» со счётом 1:0, а подопечные Ильдара Ахметзянова разделили очки с московским «Динамо» — 3:3.

Самые титулованные футбольные клубы России: