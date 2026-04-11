«Боруссия» Д — «Байер»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 11 апреля, состоится матч 29-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и «Байер» из Леверкузена. Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступит Дениз Айтекин. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Боруссии» Дортмунд и «Байера» друг с другом:

Кубок Германии, 1/8 финала, 2 декабря 2025 года, «Боруссия» — «Байер» — 0:1;

Бундеслига, 12-й тур, 29 ноября 2025 года, «Байер» — «Боруссия» — 1:2;

Бундеслига, 33-й тур, 11 мая 2025 года, «Байер» — «Боруссия» — 2:4;

Бундеслига, 16-й тур, 10 января 2025 года, «Боруссия» — «Байер» — 2:3;

Бундеслига, 30-й тур, 21 апреля 2024 года, «Боруссия» — «Байер» — 1:1;

С историей личных встреч «Боруссии» Дортмунд и «Байера» можно ознакомиться по ссылке.