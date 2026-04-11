«Барселона» — «Эспаньол»: онлайн-трансляция матча 31-го тура Ла Лиги начнётся в 19:30

Сегодня, 11 апреля, состоится матч 31-го тура испанской Примеры сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» и «Эспаньол». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 30 туров Примеры сине-гранатовые набрали 76 очков и занимают первое место. Бело-синие заработали 38 очков и располагаются на 10-й строчке.

В минувшем туре команда Ханс-Дитера Флика победила мадридский «Атлетико» со счётом 2:1. В следующем матче Примеры «Барселона» встретится с «Сельтой» (22 апреля). В прошедшем туре «Эспаньол» сыграл вничью с «Бетисом» — 0:0. В следующей игре чемпионата бело-синие встретятся с «Райо Вальекано» (23 апреля).

