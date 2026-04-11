«Балтика» — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча 24-го тура РПЛ начнётся в 19:30

Сегодня, 11 апреля, состоится матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся калининградская «Балтика» и нижегородский «Пари НН». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками в 23 матчах и отставанием от третьего места в одно очко. «Пари НН» располагается в зоне переходных встреч на 14-й строчке. У команды 20 очков.