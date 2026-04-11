Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Судья не назначил очевидный пенальти в пользу «Реала» в матче с «Жироной» — Archivo VAR

Судья не назначил очевидный пенальти в пользу «Реала» в матче с «Жироной» — Archivo VAR
Главный судья матча 31-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Жироной» (1:1) Хавьер Альберола Рохас не назначил очевидный пенальти в пользу «сливочных» в концовке встречи за удар защитника гостей Витора Рейса по лицу нападающему Килиану Мбаппе. Об этом сообщает портал Archivo VAR, специализирующийся на судействе.

Испания — Примера . 31-й тур
10 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Вальверде – 51'     1:1 Лемар – 62'    

Портал отмечает неудовлетворительную работу судейской бригады на этой игре и высказывает непонимание, почему арбитр на VAR не помог Рохасу верно оценить эпизод с ударом по лицу Мбаппе.

После 31 встречи «сливочные» набрали 70 очков и занимают второе место. «Жирона» заработала 38 очков и располагается на 12-й строчке.

