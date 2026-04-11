Судья не назначил очевидный пенальти в пользу «Реала» в матче с «Жироной» — Archivo VAR

Главный судья матча 31-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Жироной» (1:1) Хавьер Альберола Рохас не назначил очевидный пенальти в пользу «сливочных» в концовке встречи за удар защитника гостей Витора Рейса по лицу нападающему Килиану Мбаппе. Об этом сообщает портал Archivo VAR, специализирующийся на судействе.

Портал отмечает неудовлетворительную работу судейской бригады на этой игре и высказывает непонимание, почему арбитр на VAR не помог Рохасу верно оценить эпизод с ударом по лицу Мбаппе.

После 31 встречи «сливочные» набрали 70 очков и занимают второе место. «Жирона» заработала 38 очков и располагается на 12-й строчке.

Материалы по теме Фото: Мбаппе разбили лицо в штрафной «Жироны». Судья не назначил пенальти

Какие карточки есть в футболе: