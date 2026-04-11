Судья не назначил очевидный пенальти в пользу «Реала» в матче с «Жироной» — Archivo VAR
Поделиться
Главный судья матча 31-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Жироной» (1:1) Хавьер Альберола Рохас не назначил очевидный пенальти в пользу «сливочных» в концовке встречи за удар защитника гостей Витора Рейса по лицу нападающему Килиану Мбаппе. Об этом сообщает портал Archivo VAR, специализирующийся на судействе.
Испания — Примера . 31-й тур
10 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Вальверде – 51' 1:1 Лемар – 62'
Портал отмечает неудовлетворительную работу судейской бригады на этой игре и высказывает непонимание, почему арбитр на VAR не помог Рохасу верно оценить эпизод с ударом по лицу Мбаппе.
После 31 встречи «сливочные» набрали 70 очков и занимают второе место. «Жирона» заработала 38 очков и располагается на 12-й строчке.
Комментарии
- 11 апреля 2026
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:45
-
10:44
-
10:40
-
10:30
-
10:23
-
10:15
-
10:09
-
10:09
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:23
-
09:15
-
09:05
-
09:02
-
09:00
-
08:30
-
08:03
-
07:55
-
07:53
-
07:29
-
07:25
-
06:52
-
06:44
-
06:21
-
06:00
-
05:59
-
05:54
-
05:48