«ПCЖ» близок к продлению контракта с Луисом Энрике до 2030 года — RMC Sport

Действующие чемпионы Франции и Лиги чемпионов УЕФА «ПCЖ» близки к продлению контракта с главным тренером Луисом Энрике, который возглавляет клуб с 2023 года, сообщает RMC Sport.

По информации источника, парижане достигли соглашения с Энрике о новом контракте, который будет действовать до лета 2030 года. Всего за два сезона испанский специалист привёл команду к победе в Лиге чемпионов УЕФА, что было высоко оценено руководством клуба.

Ожидается, что подписанный договор сделает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров в Европе. В этом сезоне тренерский штаб «ПCЖ» демонстрирует высокие результаты: у Энрике 64-процентный показатель побед в Лиге чемпионов. Этот результат является лучшим среди тренеров, проведших 50 и более матчей в турнире. Испанец одержал 48 побед в 75 играх.