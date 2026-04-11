Капитан «Зенита» Дуглас Сантос оценил свои шансы на вызов в сборную Бразилии на ЧМ-2026

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о возможном включении в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Ранее сообщалось, что главный тренер южноамериканцев Карло Анчелотти включил капитана сине-бело-голубых в предварительный список.

— Дуглас, мы с радостью следили за вашими успехами в сборной Бразилии. Как сами оцените свои перспективы попасть в итоговую заявку на чемпионат мира?

— Спасибо, я ощущал поддержку одноклубников и болельщиков «Зенита», и это очень важное для меня чувство. Потому что каждый вызов в национальную команду и особенно выход на поле в её составе — ​это исполнение мечты, моей и моей семьи.

Это подтверждение того, что усилия вознаграждаются. И я продолжу делать всё, что в моих силах, чтобы в моём профессионализме и готовности быть полезным не возникало никаких сомнений. А дальше всё в руках бога — ​я знаю, у Него есть свой план на меня, — сказал Сантос в интервью официальному сайту «Зенита».