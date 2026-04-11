Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Арбелоа не считает, что «Реал» проиграл чемпионскую гонку после ничьей с «Жироной»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на мнение о проигрыше его команды в чемпионской гонке после ничьей в матче 31-го тура Ла Лиги с «Жироной» (1:1).

Испания — Примера . 31-й тур
10 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Вальверде – 51'     1:1 Лемар – 62'    

«Я приму тот факт, что мы проиграли [чемпионскую гонку], только в тот день, когда это действительно произойдёт. До тех пор мы будем продолжать бороться. Наша команда должна выходить на поле каждый день и защищать эмблему клуба, показывая максимально возможную игру», — приводит слова испанского специалиста Goal.

После 31 матча Ла Лиги «сливочные» набрали 70 очков и занимают второе место. Возглавляет турнирную таблицу «Барселона» с 76 очками в 30 встречах. В субботу, 11 апреля, сине-гранатовые сыграют с «Эспаньолом».

