Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» может перехватить трансферную цель «Ливерпуля» стоимостью в € 100 млн — CO

Комментарии

«Бавария» проявляет интерес к крайнему нападающему «Ньюкасла» Энтони Гордону. Немецкий клуб связался с представителями 25-летнего вингера. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, за Гордоном также следят «Ливерпуль» и «Арсенал». Подчёркивается, что «сороки» хотят выручить около € 90-100 млн с потенциальной продажи английского футболиста.

В нынешнем сезоне Гордон принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android