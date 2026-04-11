«Бавария» может перехватить трансферную цель «Ливерпуля» стоимостью в € 100 млн — CO

«Бавария» проявляет интерес к крайнему нападающему «Ньюкасла» Энтони Гордону. Немецкий клуб связался с представителями 25-летнего вингера. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, за Гордоном также следят «Ливерпуль» и «Арсенал». Подчёркивается, что «сороки» хотят выручить около € 90-100 млн с потенциальной продажи английского футболиста.

В нынешнем сезоне Гордон принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

