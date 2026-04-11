Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Дуглас Сантос: сейчас в моей голове только «Зенит», как капитан я осознаю ответственность

Дуглас Сантос: сейчас в моей голове только «Зенит», как капитан я осознаю ответственность
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о концентрации перед решающими матчами Мир Российской Премьер-Лиги — 2025/2026 и восстановлении после поездок в расположение сборной Бразилии. Ранее сообщалось, что главный тренер южноамериканцев Карло Анчелотти включил капитана сине-бело-голубых в предварительный список.

— Наверняка мысли о чемпионате мира не отпустят вас до самого его начала. Как переключиться и сосредоточиться на клубных соревнованиях?
— Сейчас в моей голове только «Зенит» — ​как капитан я чётко осознаю свою ответственность перед клубом и партнёрами по команде, поэтому всегда сфокусирован на текущих задачах.

— Как ваша физическая форма на этом отрезке сезона? Долгие перелёты в сборную отнимают силы?
— Усталость присутствует где-то на периферии, это неотъемлемая часть профессионального спорта. Но эмоции от побед и качественной командной игры добавляют энергии. Плюс я уделяю достаточно внимания восстановительным процедурам, знаю свой организм и что ему нужно, чтобы быть готовым к максимальным нагрузкам, — сказал Сантос в интервью официальному сайту «Зенита».

Материалы по теме
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос оценил свои шансы на вызов в сборную Бразилии на ЧМ-2026
