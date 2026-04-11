В «Динамо» отреагировали на слухи о возможном назначении Федотова

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев ответил на вопрос о продлении контракта с главным тренером команды Роланом Гусевым, заканчивающегося по окончании сезона, а также прокомментировал информацию о потенциальном назначении Владимира Федотова.

– Контракт главного тренера Ролана Гусева рассчитан до конца сезона. Есть ли разговоры о его продлении?

– Окончательное решение, кто будет главным тренером «Динамо» в новом сезоне, примет совет директоров. Мы ни с кем переговоров не ведём, клуб рассчитывает на Ролана Александровича. И мы надеемся, что это сотрудничество продолжится в долгосрочной перспективе.

Меня сильно удивила информация в СМИ о Владимире Федотове в «Динамо». Являясь частью футбольной экосистемы, я вижу, как часто происходят новостные вбросы, не имеющие под собой никакой основы. Понятно, что кто-то хочет использовать ту или иную ситуацию в свою пользу, но я прошу не обращать на это внимания.

Московское «Динамо» — великий футбольный клуб с богатой историей, большими возможностями. Многие — тренеры, футболисты, близкие к футболу люди — хотели бы ассоциировать своё имя с этим клубом (и я сейчас говорю не конкретно об истории с Федотовым), поэтому «Динамо» иногда используется заинтересованными лицами для каких-то заявлений.

– В связи с появляющимися слухами нет ли нервозности у тренерского штаба?

– Я был на нескольких тренировках, настроение у команды хорошее, все ребята мотивированы. Видно, что между тренерским штабом и игроками существует хорошее взаимоотношение. И если вы посмотрите на комментарии футболистов в прессе за последние месяцы, то увидите позитивные отзывы о работе с Роланом Гусевым и его помощниками, — приводит слова Ивлева «Матч ТВ».

Последним местом работы Федотова был ЦСКА, который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством красно-синие выиграли Фонбет Кубок России.

Самая крупная победа «Динамо»: