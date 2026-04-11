Валерий Непомнящий: Раков уже доказал, что был бы полезен «Локомотиву»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре форварда «Локомотива» Вадима Ракова, выступающего на правах аренды в составе «Крыльев Советов».

«Раков заиграл очень прилично и соответствовал уровню «Локомотива», но вдруг травма, которая надолго выбила. Не знаю, как он с этим справится. Он уже доказал, что был бы полезен «Локомотиву». Это футболист, который должен играть», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вадим Раков забил пять мячей в восьми стартовых турах Мир Российской Премьер-Лиги — 2025/2026, но впоследствии пропустил большую часть сезона из-за травмы.