«Я думал, что умру». Неймар — о поражении Бразилии от Хорватии на ЧМ-2022

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар поделился воспоминаниями о поражении национальной команды на чемпионате мира 2022 года от сборной Хорватии. В четвертьфинале турнира Бразилия вела со счётом 1:0 благодаря голу Неймара в дополнительное время, однако Хорватия смогла сравнять счёт и выиграть в серии пенальти 4:2. Бразильцы не реализовали два из четырёх первых пенальти, что стало решающим моментом для исхода встречи. Неймар должен был пробить пятый пенальти в той серии.

«В своей жизни я всегда бил пятый пенальти. Пятый — самый сложный, но он может и не состояться. Я думал, что умру. После матча мы пошли в отель; казалось, что мир рухнул, и ты постепенно воссоединяешься со своей семьёй… Все проходили мимо с серьёзными лицами, корчили рожи, как будто говорили: «Вот это да!» Я представлял, как будут выглядеть мои похороны. Клянусь богом. Я сидел в маленькой комнате, и они прибывали. Приехала моя семья, и людей становилось всё больше. У всех были красные глаза, они молчали… Было ощущение, будто я нахожусь в гробу и все говорят: «Ух ты, ты ещё жив, да?» Вот такое чувство у меня было», — приводит слова Неймара ESPN.

В данный момент Неймар, являющийся лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии с 79 голами, надеется вернуться в состав команды на предстоящий чемпионат мира. Он не выходил на поле за национальную сборную с октября 2023 года из-за разрыва передней крестообразной связки и мениска левого колена. Сборная Бразилии, которая пять раз становилась чемпионом мира, не выигрывает Кубок мира с 2002 года, а лучшим результатом с тех пор стало четвёртое место на домашнем турнире в 2014 году.