Валерий Непомнящий: Хайкин и по воспитанию, и по развитию не российский футболист

Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на получение паспорта Норвегии голкипером «Будё-Глимт» Никитой Хайкиным. Ранее сообщалось, что вратарь может поехать на чемпионат мира 2026 года в составе скандинавской сборной.

«Это условная ситуация, потому что Хайкин условно российский игрок. Он завоевал себе право играть на этом уровне. Трудная судьба. Молодец, что добился своего. Однако он никак не российский игрок. И по воспитанию, и по развитию это не наш футболист. Конечно, был бы рад увидеть его на чемпионате мира. Будем смотреть», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Никита Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с марта 2019-го (с перерывом на февраль-март 2023-го в «Бристоль Сити»). В России вратарь защищал цвета «Мордовии» и «Кубани».