«Монако» планирует полный выкуп контракта Ансу Фати у «Барселоны» за € 11 млн — L’Équipe

Футбольный клуб «Монако» намерен воспользоваться опцией полного выкупа контракта нападающего Ансу Фати у «Барселоны», сообщает L’Équipe. Сумма сделки составляет € 11 млн.

Футболист присоединился к «Монако» в прошлом сезоне на условиях арендного соглашения. По данным источника, 23-летний игрок успешно адаптировался в новой команде и выразил желание продолжить карьеру в Монако.

В текущем сезоне «Монако» выплачивает лишь половину оклада Фати, который составляет около € 250 тыс. в месяц. Для сравнения: лидером по зарплате в клубе является полузащитник Денис Закария с окладом в € 330 тыс.

В этом сезоне Ансу Фати принял участие в 25 матчах во всех турнирах, отметившись девятью забитыми голами.