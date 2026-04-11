Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Олисе не покинет «Баварию» летом, игрок хочет отработать контракт — The Touchline

Олисе не покинет «Баварию» летом, игрок хочет отработать контракт — The Touchline
Крайний нападающий «Баварии» Майкл Олисе не покинет клуб грядущим летом. Несмотря на интерес со стороны мадридского «Реала», «Барселоны» и «Ливерпуля», французский вингер предан немецкому гранду. Об этом сообщает аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

По информации источника, футболисту приятно внимание элитных европейских клубов, но он не намерен форсировать переход. Олисе благодарен за предоставленную возможность играть в «Баварии» и полон решимости выполнить условия контракта.

Ранее журналист Кристиан Фальк сообщил о готовности «Реала» заплатить € 160-165 млн за трансфер 24-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Олисе принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

Материалы по теме
В «Баварии» отреагировали на информацию об интересе «Реала» к Олисе

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

