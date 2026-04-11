Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Сергей Кирьяков: «Динамо» в РПЛ не сулит ничего страшного, поэтому не до конца настроены

Сергей Кирьяков: «Динамо» в РПЛ не сулит ничего страшного, поэтому не до конца настроены
Бывший форвард «Динамо» Сергей Кирьяков объяснил, почему бело-голубые не смогли победить в двух последних матчах Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:3) и «Зенитом» (1:3). В финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России команда играет с «Краснодаром» (первый матч — 0:0).

«Есть несколько причин, по которым «Динамо» не может выиграть в последних матчах. Прежде всего, концентрация на победе в Кубке России. Было видно, что команда готовится больше к Кубку, чем к чемпионату. Потеряли концентрацию в чемпионате, потому что основная задача — победа в Кубке. Сказывается давление, присутствует напряжение, а игроки это чувствуют.

Если помните, перед рестартом сезона у «Динамо» в таблице было напряжённое положение. В первых турах команда убрала эту проблему и выдохнула. В чемпионате нет такой мотивации выходить и выигрывать. Основное — Кубок. В РПЛ уже ничего страшного не сулит, поэтому играют не до конца настроенными», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

