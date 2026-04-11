Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
В новом контракте Шлоттербека с «Боруссией» включены отступные для топ-клубов — Kicker

В новом контракте защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербека предусмотрены отступные в размере € 50-60 млн, которые могут быть активированы только ограниченным числом клубов. В числе этих клубов упоминаются «Бавария» и «Реал». Об этом сообщает Kicker.

Несмотря на то что «Бавария» вряд ли воспользуется этой опцией после продления контракта с защитником Деотшанкюлем Юпамекано, возможность перехода остаётся открытой.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль выразил сомнения в качествах Шлоттербека, что могло повлиять на отсутствие конкретных предложений от топ-клубов. Не дождавшись таких предложений, защитник решил остаться в «Боруссии», сохранив при этом возможность для перехода через отступные. Нико Шлоттербек выступает за «Боруссию» с 2022 года. Новый контракт игрока будет действовать до 2031 года.

