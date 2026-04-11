«Лучший матч «Парижа» в сезоне». Прусов — о крупном поражении «Монако» без Головина

Комментатор Okko Влад Прусов высказался о разгромной победе новичка Лиги 1 «Парижа» над «Монако» (4:1) в 29-м туре чемпионата Франции. Россиянин Александр Головин пропускал игру из-за травмы. Полузащитник Поль Погба вышел на замену в составе гостей на 69-й минуте.

«Монако» разгромно проиграл без Головина и в первом матче Погба после травмы. Не сказать, что монегаски мало создали, однако «ПСЖ» регулярно укалывал соперника острейшими контратаками. Комбуаре творит с командой чудеса: шесть матчей, три победы, три ничьи и ни одного поражения. Лучший матч «Парижа» в этом сезоне», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

62-летний Антуан Комбуаре возглавляет «Париж» с 23 февраля текущего года. Команда занимает 12-е место в Лиге 1 с 35 очками в 29 матчах. Шесть туров назад парижане располагались на 15-й строчке.