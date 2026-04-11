Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
«Лучший матч «Парижа» в сезоне». Прусов — о крупном поражении «Монако» без Головина

Комментатор Okko Влад Прусов высказался о разгромной победе новичка Лиги 1 «Парижа» над «Монако» (4:1) в 29-м туре чемпионата Франции. Россиянин Александр Головин пропускал игру из-за травмы. Полузащитник Поль Погба вышел на замену в составе гостей на 69-й минуте.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
10 апреля 2026, пятница. 20:00 МСК
Париж
Окончен
4 : 1
Монако
1:0 Иконе – 4'     2:0 Иммобиле – 8'     3:0 Иконе – 21'     3:1 Балогун – 36'     4:1 Колеошо – 71'    

«Монако» разгромно проиграл без Головина и в первом матче Погба после травмы. Не сказать, что монегаски мало создали, однако «ПСЖ» регулярно укалывал соперника острейшими контратаками. Комбуаре творит с командой чудеса: шесть матчей, три победы, три ничьи и ни одного поражения. Лучший матч «Парижа» в этом сезоне», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

62-летний Антуан Комбуаре возглавляет «Париж» с 23 февраля текущего года. Команда занимает 12-е место в Лиге 1 с 35 очками в 29 матчах. Шесть туров назад парижане располагались на 15-й строчке.

