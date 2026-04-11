Стало известно, когда Левандовски примет решение о будущем в «Барселоне»

Агент Пини Захави, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, на этой неделе провёл встречу с представителями сине-гранатовых с целью узнать их предложение о продлении контракта с 37-летним форвардом, заканчивающегося летом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб готов пролонгировать трудовое соглашение с футболистом на год со значительным понижением зарплаты. Также у Левандовского есть предложения от «Милана», «Ювентуса», «Чикаго Файр» и нескольких саудовских команд. Польский игрок намерен рассмотреть все варианты продолжения карьеры и принять окончательное решение о будущем до конца апреля.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме Левандовски выразил соболезнования в связи со смертью тренера сборной Польши

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: