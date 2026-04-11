Экс-судья Итурральде: эпизод с Мбаппе — пенальти, но VAR не вмешивается в такие моменты
Бывший футбольный судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил эпизод с ударом защитника «Жироны» Витора Рейса по лицу нападающему мадридского «Реала» Килиану Мбаппе в конце очного матча команд в 31-м туре Ла Лиги (1:1). Главный судья встречи Хавьер Альберола Рохас не зафиксировал фол в указанном эпизоде и не назначил 11-метровый удар в пользу хозяев.
Испания — Примера . 31-й тур
10 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
1 : 1
Жирона
1:0 Вальверде – 51' 1:1 Лемар – 62'
«Это произошло в штрафной площади, когда Мбаппе находился с мячом. Защитник, пытаясь догнать Мбаппе, ударил его рукой по лицу. Для меня это пенальти, но VAR дают инструкции не вмешиваться в подобные ситуации», — приводит слова Эдуардо Гонсалеса AS.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
