Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-судья Итурральде: эпизод с Мбаппе — пенальти, но VAR не вмешивается в такие моменты

Комментарии

Бывший футбольный судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил эпизод с ударом защитника «Жироны» Витора Рейса по лицу нападающему мадридского «Реала» Килиану Мбаппе в конце очного матча команд в 31-м туре Ла Лиги (1:1). Главный судья встречи Хавьер Альберола Рохас не зафиксировал фол в указанном эпизоде и не назначил 11-метровый удар в пользу хозяев.

Испания — Примера . 31-й тур
10 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Вальверде – 51'     1:1 Лемар – 62'    

«Это произошло в штрафной площади, когда Мбаппе находился с мячом. Защитник, пытаясь догнать Мбаппе, ударил его рукой по лицу. Для меня это пенальти, но VAR дают инструкции не вмешиваться в подобные ситуации», — приводит слова Эдуардо Гонсалеса AS.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android