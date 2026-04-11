Экс-судья Итурральде: эпизод с Мбаппе — пенальти, но VAR не вмешивается в такие моменты

Бывший футбольный судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил эпизод с ударом защитника «Жироны» Витора Рейса по лицу нападающему мадридского «Реала» Килиану Мбаппе в конце очного матча команд в 31-м туре Ла Лиги (1:1). Главный судья встречи Хавьер Альберола Рохас не зафиксировал фол в указанном эпизоде и не назначил 11-метровый удар в пользу хозяев.

«Это произошло в штрафной площади, когда Мбаппе находился с мячом. Защитник, пытаясь догнать Мбаппе, ударил его рукой по лицу. Для меня это пенальти, но VAR дают инструкции не вмешиваться в подобные ситуации», — приводит слова Эдуардо Гонсалеса AS.

