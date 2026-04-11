Генич назвал состав сборной России, если бы команду допустили до официальных матчей

Футбольный комментатор Константин Генич предположил, в каком составе играла бы сборная России, если бы её допустили до участия в официальных соревнованиях. Подопечные Валерия Карпина отстранены от всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

«Сафонов, Дивеев, Осипенко, Сильянов или Вахания, Круговой. Опорная зона: Баринов, Кисляк и дальше есть варианты: Головин, Батраков, Кривцов, Миранчук, второй Миранчук.

Следовательно, есть из кого выбрать, это мы ещё про Захаряна ни слова не сказали. Ну и впереди Тюкавин и Воробьёв как выбор, Сергеев, Комличенко, Соболев», — сказал Генич в выпуске на RuTube-канале «Матч ТВ».