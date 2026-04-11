Кирьяков: если у Батракова есть возможность подписать контракт с «ПСЖ», нужно это делать

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

«А чего бояться-то? Если действительно есть интерес и возможность подписать контракт, нужно это делать. Чем раньше, тем лучше. Если Батраков где-то не до конца готов, он всё доберёт, работая с игроками «ПСЖ». Должен быстро адаптироваться, парень он не глупый. Все шансы для этого есть. Тренируясь с футболистами такого уровня, ты быстрее прогрессируешь и будешь выходить на их уровень. Я двумя руками за этот переход», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

