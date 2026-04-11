Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Компани: в матче с «Реалом» Кейн играл с сильной болью

Комментарии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани сообщил, что в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» нападающий Гарри Кейн играл с болевыми ощущениями, «переступающими грань дозволенного». Капитан сборной Англии вернулся в состав на стадионе «Сантьяго Бернабеу» после травмы лодыжки и забил гол, который обеспечил команде Компани победу в первом матче со счётом 2:1.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41'     0:2 Кейн – 46'     1:2 Мбаппе – 74'    

«Кейн играл с болевыми ощущениями, переступающими грань дозволенного, но на следующий день никакой реакции не было, и это самое главное. Гарри чувствовал себя хорошо после игры с «Реалом».

«[Перед ответным матчем с «Реалом»] мы внесём одно или два изменения, но это будет лишь то, что мы и так делали на протяжении всего сезона. В команде жёсткая конкуренция. Мне это знакомо по моей игровой карьере. Я ценю то, что мы повышаем свой уровень. Я пока не знаю, кто будет играть, подумаю ещё об этом», — приводит слова Компани ESPN.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android