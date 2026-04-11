Компани: в матче с «Реалом» Кейн играл с сильной болью

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани сообщил, что в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» нападающий Гарри Кейн играл с болевыми ощущениями, «переступающими грань дозволенного». Капитан сборной Англии вернулся в состав на стадионе «Сантьяго Бернабеу» после травмы лодыжки и забил гол, который обеспечил команде Компани победу в первом матче со счётом 2:1.

«Кейн играл с болевыми ощущениями, переступающими грань дозволенного, но на следующий день никакой реакции не было, и это самое главное. Гарри чувствовал себя хорошо после игры с «Реалом».

«[Перед ответным матчем с «Реалом»] мы внесём одно или два изменения, но это будет лишь то, что мы и так делали на протяжении всего сезона. В команде жёсткая конкуренция. Мне это знакомо по моей игровой карьере. Я ценю то, что мы повышаем свой уровень. Я пока не знаю, кто будет играть, подумаю ещё об этом», — приводит слова Компани ESPN.