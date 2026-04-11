«Санкт-Паули» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча 29-го тура Бундеслиги начнётся в 16:30

Сегодня, 11 апреля, состоится матч 29-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «Санкт-Паули» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Тобиас Штилер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 28 туров немецкого чемпионата команда Венсана Компани набрала 73 очка и занимает первое место. Подопечные Александера Блессина заработали 25 очков и располагаются на 16-й строчке.

В следующем туре «Санкт-Паули» встретится с «Кёльном». Игра состоится 17 апреля. «Бавария» в 30-м туре проведёт матч со «Штутгартом» (19 апреля).

Материалы по теме Спортивный директор «Баварии» рассказал о возможном продлении контракта Нойера

Самые большие стадионы мира: